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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché en faveur des Lions de la Téranga. Ce mardi, l’instance a rétabli la vérité du terrain et donné le titre de champion d’Afrique 2025 à Sadio Mané, Pape Thiaw et Cie, vainqueur sur le rectangle vert sur le score de 1-0 après le but de Pape Guèye.

Le litige sportif certainement le plus célèbre de l’histoire du foot africain est allé en faveur du Sénégal. Le Tribunal arbitral du sport a fait respecter les règles inébranlables du football, notamment la Loi 5 de l’IFAB qui donne les pleins pouvoirs à l’arbitre sur les décisions concernant une rencontre.

Le Sénégal récupère ainsi son titre et ajoute officiellement une deuxième étoile à son maillot.