CAN 2025: Le TAS retablit le Sénégal dans ses droits et le consacre Champion d’Afrique

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La décision du TAS in extenso

Le Panel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), régulièrement constitué, a examiné le recours introduit par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) contre la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) en date du 30 avril 2025, qui avait attribué la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 au Royaume du Maroc.

Après avoir examiné l’ensemble des observations, des éléments de preuve et des règlements applicables, le Panel estime que la décision de la CAF a été affectée par des irrégularités procédurales ainsi que par une violation des principes de justice naturelle, et que le résultat du match final, disputé le 18 janvier 2026, doit être maintenu. En conséquence, le Panel du TAS annule la décision de la CAF et déclare la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) officiellement vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025, avec tous les droits et privilèges qui y sont associés.

Il est demandé à la CAF de mettre immédiatement en œuvre cette sentence et de procéder aux rectifications nécessaires dans les registres officiels, notamment en ce qui concerne le trophée, la distribution des médailles et le classement.

Aucun frais supplémentaire n’est accordé.

Lausanne, le 24 novembre 2026

POUR LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Signature

Professeur Ulrich Haas

Président du Panel du TAS

Copies adressées à :

CAF

FSF

FIFA