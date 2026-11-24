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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché ce mardi « à l’unanimité » en faveur du Sénégal, restituant aux Lions de la Teranga le sacre de la CAN 2025 acquis sur la pelouse de Rabat (1-0) le 18 janvier dernier. La décision annule le verdict prononcé le 17 mars par le jury d’appel de la CAF, qui avait déclaré le Sénégal forfait et attribué le titre au Maroc sur tapis vert, invoquant les articles 82 et 84 du règlement de la compétition interdisant de « quitter le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre ».

​Sur le plan sportif, la sentence s’applique immédiatement et clôt le débat sur le résultat du match. Sur le terrain judiciaire, les voies de recours sont désormais extrêmement étroites pour le Maroc. Comme le rappelle le TAS, ses décisions ne peuvent « faire l’objet » d’un recours que devant le Tribunal fédéral suisse (TFS), « la plus haute instance judiciaire de Suisse », dans un délai de 30 jours à compter de la notification officielle de la sentence.

​Saisir la haute juridiction helvétique n’est toutefois possible que pour cinq motifs limitatifs prévus par la loi (article 190 de la LDIP) : lorsque « la formation arbitrale a été constituée de manière irrégulière », qu’elle « a accepté ou refusé à tort sa compétence », qu’elle « a statué au-delà des demandes qui lui avaient été soumises », que « le principe de l’égalité de traitement des parties ou leur droit d’être entendues […] ont été violés », ou enfin lorsque « la sentence est incompatible avec l’ordre public ».

​Concrètement, le Tribunal fédéral suisse ne rejugera ni les faits du match ni l’interprétation des règlements de la CAF : il contrôle uniquement la forme et la régularité de la procédure — un angle sur lequel Rabat pourrait tenter de jouer après avoir signalé un supposé « incident » impliquant un arbitre avant le délibéré, formellement démenti par Dakar. Mais cette ultime voie reste très rarement empruntée — à peine 6 % des décisions du TAS font l’objet d’un tel recours chaque année — et ses chances de succès sont infimes. En outre, même en cas d’annulation exceptionnelle, le TFS ne réattribue pas le trophée : il renvoie simplement le dossier devant une nouvelle formation du TAS.