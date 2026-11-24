Importation de sucre : le ministère du Commerce suspend la délivrance des DIPA après le démarrage de la production de la CSS

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À compter du 20 novembre 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce a suspendu la délivrance des Déclarations d’Importation de Produits Alimentaires (DIPA) pour le sucre, « consécutivement au démarrage de la production sucrière de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et à la mise en vente de ce produit », selon un communiqué.

Il précise s’engager à soutenir la CSS dans l’accroissement de ses capacités de production pour « répondre aux exigences de souveraineté alimentaire et de garantir, à terme, l’autosuffisance en sucre ».

Le ministère ajoute que la production des unités industrielles de Richard-Toll, conjuguée aux stocks disponibles, « permet de satisfaire intégralement la demande nationale » tout en assurant, selon le communiqué, « un approvisionnement correct, régulier et sécurisé sur l’ensemble du territoire ».

Cette décision relève de la politique nationale d’import-substitution, déjà appliquée aux filières de la banane, de la pomme de terre et de l’oignon, afin de « sauvegarder notre tissu industriel local et à stimuler davantage la production nationale », indique le même communiqué