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Atrop vouloir, on risque de tout perdre. C’est ce qui semble être arrivé à A. Sy, une femme de 29 ans qui aurait multiplié les stratagèmes pour soutirer de l’argent à un commerçant de 25 ans établi à Grand-Dakar.

Selon Libération, tout serait parti d’une simple demande d’aide financière pour payer son transport en direction des Parcelles Assainies. Le commerçant, qui la connaissait, lui avait alors remis 1 000 FCFA. Mais deux jours plus tard, elle serait revenue solliciter une nouvelle aide. Face au refus de son interlocuteur, elle aurait changé de méthode. Le soir même, elle se serait présentée dans son commerce avant de commencer à se déshabiller, menaçant de l’accuser de tentative de viol. Pris de panique et voulant éviter un scandale, le commerçant lui aurait remis 20 000 FCFA.

Au fil des jours, déroule le journal, les sommes versées auraient atteint près de 100 000 FCFA. Excédé par cette situation, le commerçant a finalement décidé de porter plainte. Entendue par les enquêteurs, A. Sy a partiellement reconnu les faits. Un témoin est toutefois venu conforter l’intégralité des déclarations du plaignant. Interpellée par le commissariat de Grand-Dakar, la mise en cause a finalement été déférée au parquet de Dakar pour extorsion de fonds.