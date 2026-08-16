Ousmane Sonko : « Si Pastef perd l’Assemblée, le pays va vers le gouffre »

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Un « dialogue des institutions » toujours maintenu

Ousmane Sonko distingue toutefois la rupture politique avec le chef de l’État des relations institutionnelles entre leurs deux fonctions. « Le dialogue des institutions existe », affirme-t-il, précisant qu’en tant que président de l’Assemblée nationale, il échange avec le chef de l’État sur les questions administratives, les urgences et les dossiers relevant du fonctionnement de l’État. Il assure également ne nourrir aucune volonté de nuire à Bassirou Diomaye Faye. « Ce que j’ai dit au président : je ne lui souhaite pas de mal et, si mon avis l’intéresse, je suis prêt à le lui donner. Je reste ouvert à la discussion », déclare-t-il.

« Si Pastef perd l’Assemblée, le pays va vers le gouffre »

Pour Ousmane Sonko, l’Assemblée nationale constitue aujourd’hui le principal enjeu politique. Il considère que la majorité parlementaire reste un verrou essentiel pour permettre à Pastef de poursuivre son projet. « Il ne reste qu’un verrou, c’est l’Assemblée. Si Pastef perd l’Assemblée, ce pays va vers le gouffre », avertit-il. Une déclaration qui traduit, à ses yeux, l’importance stratégique des prochaines échéances électorales et la volonté du leader de Pastef de conserver la maîtrise de la majorité parlementaire, sans pour autant dévoiler les contours de sa stratégie.