Blanchiment de capitaux : le fils d’un ancien ministre et un membre d’une grande famille maraboutique arrêtés pour plus d’un milliard F CFA

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L’affaire sent le soufre. Six individus ont été placés en garde à vue à la Section de recherches de Dakar, dimanche dernier, pour une affaire de blanchiment d’argent présumé portant sur plus d’un milliard de francs CFA. L’Observateur, qui donne l’information, rapporte que le fils d’un ancien ministre, un membre d’une grande famille maraboutique, et la gérante d’une société de transfert d’argent figurent parmi les mis en cause.

«Les personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir été impliquées dans des transactions internationales présumées frauduleuses, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias. Le procédé aurait notamment consisté à fractionner les montants [en question] en plusieurs sommes afin de rendre les mouvements financiers moins facilement détectables. Une méthode qui n’aurait pas échappé à la vigilance des enquêteurs de la Section de recherches.»

Ces derniers, embraye le journal, «cherchent désormais à déterminer l’origine exacte des fonds, à retracer le circuit emprunté par les sommes en question et à établir le rôle précis de chacune des personnes interpellées. Les téléphones, les mouvements financiers et les différentes transactions susceptibles d’éclairer le dossier devraient faire l’objet d’un examen approfondi».

La même source prédit de nouveaux développements dans cette affaire aux contours flous.