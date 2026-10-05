Inondations au Sénégal : «Le plan d’urgence régional va être déclenché pour une veille permanente» (Aminou Lô)

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Au Sénégal, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a convoqué une réunion d’urgence ce lundi 5 octobre 2026 pour faire face aux conséquences dramatiques des pluies torrentielles et des inondations survenues durant le week-end, et qui ont occasionné au moins cinq décès.

Au terme de la réunion, le chef du gouvernement a annoncé que «le plan d’urgence régional va être déclenché pour permettre d’être en veille permanente», rappelant qu’un bilan de la situation au niveau des fortes pluies du week-end passé fait ressortir «qu’il y a de fortes probabilités de pluies pour la semaine en cours (mardi et mercredi)».

Par ailleurs, toujours selon Al Aminou Lô, des zones sensibles ont été bien identifiées, notamment sur les autoroutes, sur Philippe Maguilène Senghor, mais aussi la zone de Keur Massar, dans la banlieue de Dakar. «Nous restons également attentifs aux aléas, à l’impact éventuel que ça peut avoir sur la distribution d’eau et d’électricité, et nous prendrons les dispositions idoines pour que cette situation soit gérée en amont», a-t-il précisé, avant d’annoncer qu’un comité de veille lui rapportera tous les jours (à 20h) la situation en vue de mesures appropriées.

Enfin, le chef du gouvernement a assuré que «les moyens financiers nécessaires» seront dégagés après qu’il a «donné des instructions» au ministère des Finances pour qu’il «libère les fonds nécessaires pour tout appui ou toute intervention d’urgence».