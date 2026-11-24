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Le Directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI), M. Oumar Rémy TOURE, effectuera une visite de travail au Domaine industriel de Dakar, communément appelé SODIDA, le mercredi 25 novembre 2026 à partir de 10 heures.

Cette visite s’inscrit dans les rencontres de prise de contact avec les plateformes et domaines industriels relevant de l’APROSI. Elle réaffirme le rôle de l’Agence dans le suivi et le développement du Domaine industriel de Dakar et sa volonté de renforcer son action auprès des entreprises qui y sont installées.

Le programme prévoit des échanges avec les représentants du domaine et la visite de plusieurs entreprises. Ces rencontres permettront d’apprécier leurs activités, de recueillir les contraintes auxquelles elles font face et d’examiner les pistes d’amélioration de leurs conditions de production.

Les échanges porteront notamment sur l’environnement de travail, la salubrité, la sécurité et les conditions d’occupation du site, avec pour objectif de renforcer la productivité, la compétitivité et l’attractivité du domaine.