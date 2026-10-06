2026 : la CEDEAO reprend la main en Afrique de l’Ouest

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Face aux crises, la CEDEAO accélère la cadence. En 2026, l’organisation déploie des projets concrets sur tous les fronts. Sécurité, énergie, droits des femmes et soutien à la jeunesse. Tour d’horizon d’une année charnière.

L’année 2026 marque un tournant pour la stabilité sous-régionale. À l’heure où les mutations géopolitiques, les risques sécuritaires et les défis socio-économiques secouent le continent, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) opère un virage stratégique majeur. Loin des idées reçues, l’organisation communautaire démontre en 2026 une capacité d’action renouvelée. De la diplomatie sécuritaire à la gouvernance énergétique, en passant par la protection de l’enfance, le leadership féminin et l’inclusion de la jeunesse, la CEDEAO déploie une feuille de route ambitieuse. Panorama d’une année charnière où l’institution s’impose plus que jamais comme un bouclier et un accélérateur de développement pour la région.

1. Sécurité, paix et État de droit : l’ancrage d’une architecture de défense et de justice

Sur le plan politique et sécuritaire, l’année 2026 marque une avancée historique pour la stabilité sous-régionale et continentale. Le 3 octobre 2026, en marge de la réunion de coordination de l’Union Africaine à El Alamein (Égypte), le président de la Commission de la CEDEAO, S.E. le Général Birame Diop, a paraphé un protocole d’accord fondateur sur la Force africaine de soutien (ASF). Signé aux côtés de l’UA, de la CEEAC, de la SADC et de la NARC, cet accord clarifie la mobilisation et le déploiement des forces régionales de réserve lors de crises complexes ou d’opérations de maintien de la paix.

Parallèlement, la lutte contre la prolifération des armes légères s’est intensifiée sur le terrain. À Port Harcourt (Nigeria), la CEDEAO a dispensé, du 7 au 11 septembre 2026, une formation de pointe sur la sécurité physique et la gestion des stocks d’armes (PSSM) à l’intention des forces de sécurité nigérianes, visant à prévenir les vols, le trafic illicite et les explosions accidentelles.

Cette quête de stabilité s’accompagne d’un renforcement de l’État de droit. Du 14 au 16 septembre 2026 à Cotonou, la Cour de justice de la CEDEAO a réuni magistrats, députés et acteurs de la société civile béninoise pour promouvoir le droit communautaire et harmoniser le dialogue judiciaire.

L’ensemble de ces initiatives s’articule autour des quatre piliers majeurs de l’action de la CEDEAO en 2026 :

Sécurité & État de droit (Accord ASF avec l’UA, formations PSSM au Nigeria et promotion de la Cour de justice) ;

Économie & Énergie (Déploiement de REGIS-WA, lutte contre les crimes financiers via le GIABA et intégration ZLECAf) ;

Inclusion & Genre (Quinzaine des femmes commerçantes et préservation des droits de l’enfant) ;

Jeunesse & Citoyenneté (Déploiement des Clubs CEDEAO, programme d’immersion professionnelle).

2. Économie, énergie et transparence : Bâtir les fondations de la prospérité

Sur le plan économique et des infrastructures, la CEDEAO accélère la transition énergétique et la lutte contre la criminalité financière. Les 29 et 30 septembre 2026, la Commission a lancé officiellement à Abuja le REGIS-WA (Système régional de gouvernance et d’information en matière d’énergie), soutenu par l’Union européenne et la GIZ. En réunissant le Pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest (WAPP), l’ECREEE et l’ERERA, la CEDEAO harmonise les données et la régulation pour accélérer l’intégration des énergies propres et le commerce transfrontalier d’électricité.

Dans le même temps, l’assainissement du climat des affaires reste une priorité. À Accra (Ghana), le GIABA a réuni du 22 au 24 septembre 2026 des journalistes d’investigation de toute la sous-région pour intensifier la traque contre le blanchiment d’argent, la corruption et les flux financiers illicites.

3. Volet social et genre : l’autonomisation des femmes et la protection de l’enfance

Le progrès économique ne peut se faire sans équité sociale. À travers son Centre pour le Développement du Genre (CCDG), la CEDEAO a placé le leadership féminin au cœur de son agenda lors de la « Quinzaine régionale sur le commerce transfrontalier », organisée à Lomé (Togo) en juin 2026. Consacrée aux femmes commerçantes à petite échelle, cette initiative a permis de valider la nouvelle Stratégie Genre et Commerce 2026-2030, tout en facilitant l’accès des femmes aux opportunités de la ZLECAf grâce à des caravanes de sensibilisation et des foires commerciales.

Sur le front de la protection sociale, l’organisation tire la sonnette d’alarme. Lors de la réunion stratégique tenue le 23 septembre 2026 à Abuja, les responsables des Affaires humaines et sociales ont réaffirmé la volonté communautaire d’évaluer la politique de l’enfance. Face aux inondations, aux déplacements forcés et à la pauvreté, la CEDEAO s’engage à garantir les droits fondamentaux de millions d’enfants à l’éducation, à la santé et à la protection, sans discrimination géographique ou d’état civil.

4. Jeunesse et citoyenneté : préparer les leaders de demain

Enfin, la CEDEAO investit massivement dans son capital le plus précieux qui est la jeunesse. Persuadée que l’avenir de la paix repose sur les nouvelles générations, l’institution déploie le Programme des jeunes professionnels et le Programme d’immersion des jeunes diplômés, intégrant directement les talents ouest-africains au cœur des politiques d’intégration.

Sur le terrain de la citoyenneté active, le lancement le 15 juin 2026 d’une vaste campagne de sensibilisation au Gambia Senior Secondary School (Gambie) a rassemblé plus de 250 élèves et abouti à la création du premier Club CEDEAO Gambie, destiné à promouvoir le leadership civique et le dialogue pacifique en milieu scolaire.

Une vision d’avenir résiliente

À travers ces actions concrètes menées tout au long de l’année 2026, la CEDEAO démontre qu’elle dépasse le cadre purement institutionnel pour toucher directement le quotidien des 400 millions de citoyens ouest-africains. Qu’il s’agisse de sécuriser les armements, d’éclairer la région avec des énergies propres, de protéger les enfants ou de donner du pouvoir aux femmes commerçantes, l’organisation sous-régionale réaffirme son ambition première : bâtir une Afrique de l’Ouest intégrée, en paix et prospère.