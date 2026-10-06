CDC : Fadilou Keïta-Lamine Guissé, la passation commence, se prolonge jusqu’à 22h et est suspendue

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Fadilou Keïta – limogé le 10 septembre dernier -, et son successeur par intérim, Amadou Lamine Guissé.

Commencée ce lundi 5 octobre en fin de matinée, la cérémonie s’est étirée jusqu’à 22 heures. Elle a été « juste suspendue ». Elle devrait reprendre aujourd’hui. En attendant, le quotidien d’information s’étonne de cette durée record : « Qui a une fois vu ou entendu ça pour une passation de services ? »

Les Échos ironise, soulignant que la transition a pris plus de temps que « les transmissions de pouvoir au sommet de l’État ». Le journal explore plusieurs pistes : les acteurs « travaillaient-ils en mangeant ou prenaient-ils des pauses de 3h ? » Ou cache-t-elle de réelles « mésententes sur des dossiers brûlants » ?