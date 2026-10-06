Enquête parlementaire sur le Programme « un étudiant, un ordinateur » : cinq autres responsables auditionnés ce mardi

La commission d’enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur » a entamé ses travaux ce lundi 5 octobre 2026 avec l’audition de Mame Penda Ba, ancienne directrice de financement des établissements d’enseignement supérieur. Les investigations se poursuivent ce mardi 6 octobre avec plusieurs responsables.

Ouverte ce lundi 5 octobre 2026, l’enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur » a débuté par l’audition de Mame Penda Ba, ancienne directrice de financement des établissements d’enseignement supérieur au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Celle-ci a été entendue pour faire la lumière sur les présumées irrégularités relevées dans la passation et l’exécution des marchés du programme.

Mame Penda Ba est la première personne à être auditionnée, en raison de ses fonctions passées et des informations qu’elle détiendrait dans le cadre de ce dossier.

Dans un communiqué, l’Assemblée nationale informe le public de la poursuite des auditions ce mardi 6 octobre 2026, selon le programme suivant :

08h30 – 10h00 : M. Mamadou SOW et M. Abo WADE, agents historiques du programme « Sama PC », devenu « Un étudiant, un ordinateur », au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;

10h30 – 12h00 : M. Mouhamadou Yaya SOW, Directeur des Infrastructures technologiques et des Systèmes d’Information de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK) ;

14h30 – 16h00 : M. Oumar SAKHO, Directeur de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) ;

16h30 – 18h00 : Mme Ndeye Sine DIOP, ancienne Coordonnatrice de la Cellule de passation des marchés du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Selon le président de la commission d’enquête parlementaire, les travaux devraient permettre d’identifier les questions relatives au fonctionnement réel des organes de gouvernance du programme, aux comptes bancaires et flux financiers, à d’éventuels fonds de garantie, au stock d’ordinateurs, ainsi qu’aux opérations antérieures. Une attention particulière sera portée aux éléments concernant l’édition 2023 et aux structures bénéficiaires.