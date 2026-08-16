Hausse des prix du carburant : Sonko évoque un « ajustement structurel en cours

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​Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a réagi, ce dimanche soir, à la hausse des prix de l’essence et du gasoil, entrée en vigueur le 15 août 2026.

​Face à une partie de la presse, l’ancien Premier ministre n’a pas caché sa déception. « Depuis que je suis sorti du gouvernement, ils étaient en train de voir comment faire augmenter les prix. Seulement, ils voulaient au préalable préparer l’opinion », a-t-il déclaré, affirmant ne pas exclure que d’autres produits puissent être touchés par cette hausse.

​« Lors de ma dernière entrevue avec le président Bassirou Diomaye Faye, je lui ai demandé si les prix des produits de consommation allaient augmenter et il m’avait répondu par la négative. Je lui avais également demandé s’il allait accepter la restructuration. Il a dit non », a révélé Ousmane Sonko.

​Le président de l’Assemblée nationale s’est toutefois montré sceptique. D’après lui, « cela ressemble plus à un plan structurel ».

​« Si mes instructions avaient été prises en compte, on n’allait jamais hausser les prix, malgré la crise dans le monde. On pouvait même les diminuer. Et c’est ça qu’on attend d’un gouvernement », a-t-il soutenu.

​Ousmane Sonko estime toutefois que « ce qui est en cours, ce sont des ajustements structurels ». « Maintenant, si des mesures ont été imposées au gouvernement, il faut toujours savoir que les ajustements et la restructuration ne se feront pas au détriment de la population », a-t-il ajouté.