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Déclaration de patrimoine : Maître Mamadou Mbengue approuve les propositions de PASTEF et demande leur élargissement aux ministres

16 août 2026 Actualité

 

L’avocat d’affaires et ancien membre du Forum civil, Maître Mamadou Mbengue, a salué les propositions de révision du groupe PASTEF visant à instaurer une déclaration de patrimoine de sortie obligatoire pour le président de la République. Invité ce dimanche de l’émission Grand Jury sur la RFM, le juriste a qualifié cette mesure de « parfaitement pertinente », soulignant que l’absence d’une telle disposition à la fin du mandat présidentiel constituait une anomalie majeure dans l’article 37 de la Constitution.

 

Tout en soutenant la publication des déclarations du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, Maître Mbengue préconise d’aller plus loin dans l’exigence de transparence. Il demande d’élargir cette obligation de publication à l’ensemble des membres du gouvernement, aux ministres ainsi qu’aux responsables des régies financières de l’État.

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