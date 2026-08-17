Légitimité populaire contre institutions : Ousmane Sonko recadre le pouvoir et garde le cap pour les législatives

Interrogé sur les sanctions internes consécutives à la rupture politique avec le chef de l’État, le leader de Pastef réfute toute mesure d’exclusion définitive visant Bassirou Diomaye Faye, « il n’y a pas encore une décision du parti au sommet qui exclut quelqu’un. Les bases n’ont pas encore saisi le Conseil national. » Il ramène le retrait de certains membres des groupes de communication du parti à de simples « mesures conservatoires », tout en rappelant la règle interne. « De facto, nos textes disent qu’on ne peut être membre de Pastef et d’un autre parti ».

Tout en analysant l’attitude de l’opposition qui cherchait selon lui à le « liquider pour ensuite s’attaquer à Diomaye », Ousmane Sonko critique ouvertement la vision institutionnelle de son ancien allié en affirmant : « Quand le président va jusqu’à dire : ce n’est pas la foule ni le peuple, mais les institutions, c’est parce qu’il veut passer par l’instrumentalisation des institutions contre la légitimité et la volonté populaire. » Malgré ces différends, le président de la Chambre haute préserve les canaux de communication républicains en assurant que « le dialogue des institutions existe».

Il a par ailleurs précisé la teneur de ses échanges avec le chef de l’État. « Ce que j’ai dit au président je ne lui souhaite pas de mal et, si mon avis l’intéresse, je suis prêt à le lui donner. Je reste ouvert à la discussion », tout en précisant que d’éventuelles retrouvailles politiques « dépendent du président », a-t-il soutenu.