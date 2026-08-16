« Fonds politiques dafa haram » : Ousmane Sonko apporte des précisions

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Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est revenu dimanche sur ses propos polémiques concernant le statut des fonds politiques, communément appelés « caisses noires ».

« Mes propos ont malheureusement été tronqués. J’avais dit que si c’est pour confier ça à une personne sans aucun contrôle et qu’elle peut même le brûler, c’est haram », a-t-il expliqué, lors d’un entretien avec une partie de la presse.

L’ancien Premier ministre a toutefois reconnu l’existence de secteurs particulièrement sensibles nécessitant des dépenses effectuées dans l’urgence et la discrétion.

« Il faut reconnaître que dans chaque pays, il y a des secteurs très sensibles, comme le renseignement et l’espionnage, qu’on doit gérer dans l’urgence et dans la discrétion », a-t-il notamment indiqué.

Selon M. Sonko, ces fonds doivent néanmoins être soumis à un contrôle strict. « Et je l’avais clairement mentionné dans mon programme Jotna de 2019, repris dans celui du président Diomaye en 2024. En quelque sorte, c’est la vision de Pastef », a-t-il ajouté.