Affaire ASER : le Parquet financier ouvre une information judiciaire contre des dirigeants et des sociétés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’affaire du marché d’électrification rurale connaît un nouveau rebondissement. Dans une note datée du 12 août 2026, le Procureur de la République financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour «détournement de deniers publics», «faux» et «usage de faux».

Le communiqué d’abord rappelé que 16 octobre 2025, le parquet financier a reçu une plainte du député Thierno Alassane Sall. Elle vise « l’exécution du marché d’électrification rurale, conclu entre l’Agence Sénégalaise de l’Electrification Rurale (ASER) et l’entreprise espagnole AEE POWER EPC SAU».

Les faits reprochés portent sur «des faits de faux, usage de faux et détournement de deniers publics». Huit jours plus tard, le 24 octobre 2025, le parquet financier a saisi la section de recherches de Dakar aux fins d’ouverture d’une enquête qui a été bouclée.

Des « agissements susceptibles de revêtir des qualifications pénales »

Après exploitation du dossier, le Parquet financier estime que «l’exploitation du dossier d’enquête préliminaire laisse présumer des agissements susceptibles de revêtir des qualifications pénales».

«Au regard de la gravité des faits», une information judiciaire a donc été ouverte. Elle vise «certains dirigeants des sociétés mises en causes, les sociétés elles-mêmes en leur qualité de personne morale et X».

La liste des chefs d’inculpation inclue: «association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux, usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d’intérêt, trafic d’influence, complicité de ces chefs», ainsi que «de toute autre infraction qui pourrait être révélée au cours de l’information judiciaire».

Une commission rogatoire internationale requise

Pour approfondir les investigations, le magistrat instructeur a sollicité des actes à l’international. «Afin de permettre au magistrat instructeur d’approfondir les investigations en vue d’identifier toutes les personnes impliquées dans la commission desdits faits, une commission rogatoire internationale et une délégation judiciaire ont été requises», a précisé le communiqué signé par El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, procureur de la République financier.

Pour rappel, depuis le début de cette affaire, Jean-Michel Sène, directeur général de l’ASER, a toujours nié une quelconque implication dans cette affaire présumée de détournements de deniers publics.