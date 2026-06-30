Révision constitutionnelle : Afrikajom Center dénonce la répression des manifestations et appelle à un référendum

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À la suite de l’adoption, ce lundi 29 juin 2026, de plusieurs modifications de la Constitution par l’Assemblée nationale, Afrikajom Center a dénoncé une démarche menée « de façon unilatérale » par la majorité parlementaire, sans concertation préalable avec l’opposition et la société civile.

Dans un communiqué signé par son président, Alioune Tine, l’organisation estime qu’il est tout à fait naturel que, dans ces « conditions, des membres de l’opposition et de la société civile manifestent pacifiquement leur réprobation, conformément aux libertés fondamentales reconnues par la Constitution, et exigent l’ouverture d’un dialogue préalable avant l’adoption de ces modifications constitutionnelles.»

Afrikajom Center déplore toutefois que ces manifestations aient été réprimées. L’organisation rappelle que la liberté de manifestation est un droit constitutionnel qui doit être pleinement respecté.

Elle condamne également les arrestations qu’elle qualifie d’arbitraires, ainsi que les actes commis à l’encontre du député Abdou Mbow.

L’organisation demande la libération immédiate et sans condition de plus d’une dizaine de personnes interpellées puis conduites au commissariat du Plateau, parmi lesquelles Babacar Ba du Forum du Justiciable, Abdou Karim Gueye, dit « Xrum Xakh », Thierno Bocoum, ainsi que Babacar Ba du Collectif du Peuple.

Par ailleurs, Afrikajom Center réitère son appel à l’abrogation de l’arrêté Ousmane Ngom, qui interdit les manifestations dans le centre-ville de Dakar.

L’organisation invite également le président de la République à soumettre la révision de la Constitution à un référendum, afin de permettre à chaque citoyen sénégalais de se prononcer en toute connaissance de cause.

Enfin, Afrikajom Center estime que le contexte actuel, marqué par des défis économiques, politiques et géopolitiques, exige davantage de retenue, de dialogue et la promotion d’une démocratie consensuelle et conviviale.