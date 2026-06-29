Accueil du ministre Idrissa Samb à Dahra Djoloff, Dr Bouna Ndao mobilise tout le quartier de Nguenénène

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À l’instar des autres leaders du département de Linguère, Dr Bouna Ndao a réservé un accueil chaleureux au ministre Idrissa Samb suite à sa nomination. En effet, le digne fils du Djoloff Docteur en sciences de l’éducation Expert consultant en Gestion des Systèmes Éducatifs par ailleurs Formateur et Enseignant à l’université Gaston Berger de Saint Louis a mobilisé les habitants de son quartier historique Ngenenène pour montrer toute sa satisfaction et son soutien à l’endroit de son frère le ministre Idrissa Samb de l’emploi, de la formation professionnelle et technique. Selon Dr Bouna Ndao, lui et son collègue Dr Ababacar SY font partie des premiers responsables à soutenir Diomaye Faye dans le département de Linguère.

Le moins que l’on puisse dire, lors du <<Sargal >> dédié au ministre Idrissa Samb, Dr Bouna Ndao n’était pas en reste s’agissant de la mobilisation car il a déplacé son quartier, ses militants et sympathisants , ses parents pour matérialiser son soutien à l’endroit du Ministre Idrissa samb.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère