Kickboxing : Carton plein pour le Sénégal aux Championnats d’Afrique de Yaoundé

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La sélection nationale de kickboxing a signé un parcours sans faute lors de la 11e édition des Championnats d’Afrique à Yaoundé, au Cameroun, en remportant neuf médailles pour neuf athlètes engagés. La délégation sénégalaise, composée de quatorze membres, rentre avec un bilan historique de six médailles d’or, deux médailles d’argent et une médaille de bronze, confirmant sa suprématie continentale.

Selon les données et le bilan officiel de la délégation sénégalaise, les six titres de champions d’Afrique ont été décrochés par Ousmane Mbaye, Ibrahima Barham, Mouhamed Tafsir Ba, Ndèye Khady Diallo, Oumar Baldé et Mouhamed Ndiaye. Mame Diarra Diop et Mohamed Diakité s’adjugent l’argent, tandis que Moustapha Leye complète la moisson avec le bronze.

Cette performance exceptionnelle fait écho à celle réalisée en 2024 à Johannesburg, où les huit représentants sénégalais étaient également tous montés sur le podium. Elle illustre la régularité et la montée en puissance d’une discipline en pleine ascension, qui bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle inédite au Sénégal, les athlètes ayant déjà été reçus par le Chef de l’État après un précédent sacre mondial.

Fort de ce nouveau succès et de deux campagnes consécutives conclues avec un taux de réussite de 100 %, le kickboxing sénégalais consolide son statut de référence africaine et nourrit désormais des ambitions renforcées pour les prochaines échéances mondiales.