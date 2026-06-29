Tentative d’intimidation à Seter:Le Collège des Délégués du Personnel alerte sur la situation sociale des travailleurs

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Le Collège des Délégués du Personnel de la SETER alerte sur la situation qui prévaut à la Seter avec par une montée des tensions et une dégradation persistante du climat social au sein de l’entreprise. Selon un communiqué, le Collège des Délégués du Personnel dénonce des tentatives d’intimidation visant des travailleurs en lien avec le port du brassard rouge, symbole d’une mobilisation pacifique et légale des salariés.

« Ces faits sont d’autant plus préoccupants qu’ils ont coïncidé avec un contexte institutionnel sensible marqué par la visite des plus hautes autorités de l’État sur le tronçon Diamniadio–AIBD. Plusieurs conducteurs ont ainsi été interpellés et entendus par les gendarmes de la LGTF dans ce cadre, suscitant incompréhension et inquiétude au sein du personnel » lit-on dans le communiqué..

Par ailleurs, le Collège des Délégués du Personnel dénonce des actes d’entrave manifeste à l’exercice du mandat représentatif : la direction a procédé, à l’insu des délégués, au changement des serrures de la salle qui leur est dédiée, les privant ainsi de l’accès à leur espace de travail institutionnel. De surcroît, le groupe de messagerie interne des délégués du personnel a été bloqué au sein de l’entreprise, faisant obstacle à leur capacité de communication collective et d’information des travailleurs. Ces actes constituent des atteintes graves aux droits des représentants du personnel, incompatibles avec les principes élémentaires du dialogue social

A les en croire, le port du brassard rouge s’inscrit dans une dynamique collective exprimant un malaise social profond et structurel au sein de la SETER. D’ailleurs, les délégués ont dénoncé des conditions de vie et de travail, le manque de respect et de considération à l’égard du personnel et de ses représentants,l’absence d’un dialogue social sincère et structuré ; l’insuffisance d’avantages sociaux adaptés aux exigences du transport ferroviaire entre autres