Un chef cuisinier des Lions a été accusé de harcèlement sexuel

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Une sombre affaire de mœurs secoue la délégation sénégalaise à la Coupe du monde de football aux Usa.

Trois jours seulement après l’installation de la délégation à l’hôtel Hyatt Regency New Brunswick (New Jersey), le chef cuisinier des Lions aurait été visé par des accusations de harcèlement sexuel. Une employée recrutée localement l’accuse de propos insistants, de gestes déplacés, « d’attouchements » et d’une « promesse de mariage », affirmant détenir des enregistrements audio pour étayer ses accusations.

La même source souffle qu’alors que la plaignante affichait son intention de saisir les autorités américaines, le chef cuisinier aurait été « exfiltré précipitamment de l’hôtel en pleine nuit », abandonnant ses effets personnels, avant de transiter par le Canada puis de regagner le Sénégal. Ce départ soudain aurait, insiste le journal du Groupe futurs médias, « fortement désorganisé l’intendance » et la restauration des Lions en pleine compétition. À l’époque, la Fédération avait toutefois expliqué son absence par un « refus de visa » et qualifié les informations circulant à ce sujet de « pure manipulation ».

La Fédération évoque une affaire privée ; le ministère se dédouane

Interrogé par le quotidien d’information, un haut responsable de la Fédération sénégalaise de football (FSF) minimise toutefois la portée de l’affaire. Il assure qu’« il n’y a jamais eu de plainte déposée » et qu’il s’agit d’un dossier d’ordre privé, sans incidence sur le fonctionnement de la délégation, un autre cuisinier ayant rapidement pris le relais.

Le responsable ajoute : « Nous avons agi dans l’intérêt du Sénégal et nous avons protégé les intérêts du pays. C’est une affaire privée, mais la Fédération a agi avec responsabilité. »