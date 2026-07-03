L’opposition vilipende Sonko à l’international

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Les députés de l’opposition, regroupés au sein du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal et les non-inscrits, ont décidé de porter leur contestation devant les instances internationales après les événements du 29 juin à l’Assemblée nationale. Ils annoncent la saisine de la CEDEAO, de l’Union africaine, de l’Union interparlementaire, de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et de la Commission de l’UEMOA, a constaté Pressafrik lors d’une conférence de presse ce jeudi 2 juillet.

La séance du 29 juin, consacrée à l’examen du projet de révision de la Constitution, s’était ouverte dans un climat de fortes tensions. Des rassemblements antagonistes étaient annoncés aux abords de l’hémicycle, faisant redouter des affrontements entre partisans et adversaires. Malgré cela, la journée a basculé avec l’intervention de la Gendarmerie nationale à l’intérieur même de l’hémicycle. Les parlementaires de l’opposition dénoncent des actes d’intimidation et de violence, les accusant d’avoir été empêchés d’exercer librement leur mandat. Ils affirment qu’aucune disposition du règlement intérieur ne permettait au président de l’institution de requérir la force publique pour interrompre une prise de parole ou expulser un député.

Au-delà des saisines internationales, les députés annoncent une série de rencontres avec les missions diplomatiques accréditées au Sénégal, les chefs religieux, les autorités coutumières et la société civile. Ils exigent également que toute la lumière soit faite sur les conditions de l’intervention de la gendarmerie et sur l’autorité qui en a donné l’ordre. « Nous demandons que ces organisations suivent avec la plus grande vigilance l’évolution de la situation institutionnelle de notre pays et usent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tous les mécanismes d’interpellation prévus par leurs textes afin de contribuer à la préservation de la démocratie parlementaire sénégalaise », ont plaidé les députés, précisant que cette initiative ne visait pas à ternir l’image du Sénégal.