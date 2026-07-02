Abdourahmane Baldé dit « Doura » : portrait du nouveau Directeur général de la Lonase

Originaire de Kolda, dans le sud du Sénégal, Abdourahmane Baldé est un juriste fiscaliste de formation. Diplômé en droit et en fiscalité, il a construit une grande partie de sa carrière au sein de l’administration fiscale sénégalaise, où il a acquis une solide expérience dans la gestion des questions financières et fiscales.
Sa première nomination à la direction générale de la Lonase remonte à septembre 2023. Après cette première expérience, il effectue ainsi un retour remarqué à la tête de l’entreprise publique chargée des jeux de hasard au Sénégal.
Au-delà de son parcours administratif, Abdourahmane Baldé s’est imposé comme une figure incontournable du Fouladou. Très populaire dans sa région d’origine, il est le fondateur et leader du mouvement citoyen « Kolda Debout », une organisation reconnue pour ses nombreuses initiatives sociales.
À travers ce mouvement, il a multiplié les actions de proximité en faveur des populations, particulièrement dans les secteurs de l’éducation, du sport et de la santé. « Kolda Debout » s’est notamment illustré par son engagement en faveur de la Couverture Maladie Universelle (CMU), ainsi que par son soutien aux établissements scolaires, aux activités sportives et à diverses œuvres sociales destinées aux couches les plus vulnérables.
Cette présence constante sur le terrain lui a permis de tisser des liens étroits avec les populations du Fouladou, faisant de lui l’une des personnalités les plus influentes de la région de Kolda.
Avec ce retour à la tête de la Lonase, Abdourahmane Baldé hérite d’une structure stratégique pour l’économie nationale. Son expérience dans l’administration fiscale, combinée à son ancrage social et politique, constitue un atout que beaucoup d’observateurs considèrent comme déterminant pour poursuivre la modernisation et le développement de l’entreprise publique.