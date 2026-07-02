Sénégal : Diomaye veut renforcer «durablement les capacités financières, humaines et techniques» des collectivités territoriales

«Les Pôles-Territoires ne sont pas une structure administrative de plus. Ils dessinent une voix équilibrée et pragmatique, pleinement conforme à notre cadre légal (…) La transformation que nous voulons de nos vœux ne se décrète pas depuis Dakar. Elle se construit avec vous, dans vos terroirs au plus près des réalités, des urgences, et des espérances de nos concitoyens», a dit le chef d’Etat, qui compte leur «donner les moyens effectifs d’exercer leurs compétences».
Diomaye Faye a aussi l’Acte IV des concertations «n’est pas une réforme administrative de plus», souhaitant qu’elle soit «un espace permanent d’écoute et de réflexion sur les enjeux de la décentralisation».
Pour rappel, l’Acte 4 de la décentralisation au Sénégal est une réforme politique majeure qui vise à corriger les déséquilibres économiques entre Dakar et l’intérieur du pays en transférant plus de pouvoirs et de ressources financières directement aux collectivités locales.