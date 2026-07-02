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Pape Thiaw refuse de démissionner

2 juillet 2026 Sport

Alors que certains supporters réclament déjà son départ à travers une pétition ayant recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures, Pape Thiaw préfère se projeter vers l’avenir.

« Il faut regarder de l’avant. Il faut bien étudier, bien regarder pour savoir ce qui n’a pas marché. Pour essayer de changer ça pour la prochaine fois », a déclaré le sélectionneur des Lions.

Le technicien sénégalais estime que cette élimination doit servir de leçon afin de corriger les insuffisances observées durant le tournoi. Sans nier la déception, il plaide pour une analyse approfondie des erreurs commises afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent lors des prochaines échéances.

En refusant d’évoquer un départ, Pape Thiaw affiche sa volonté de poursuivre le travail entamé avec la sélection nationale, malgré la pression grandissante née de cette élimination.

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