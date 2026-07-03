Ibrahima Iyane THIAM : « Si nous voulons gagner la Coupe du monde un jour, il faut mettre le Sénégal au-dessus de tout »

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Dans l’une des émissions qu’il avait accordées à un média de la place il y a quelques mois, le fondateur du Noyau Sportif Football Club Iyane (NSFC-Iyane), Ibrahima Iyane THIAM, ancien international sénégalais, s’était exprimé en profondeur sur plusieurs sujets liés au football national. Des déclarations qui retrouvent aujourd’hui toute leur actualité dans un contexte marqué par l’élimination du Sénégal et les débats récurrents autour de la gouvernance du football.

À cette occasion, Ibrahima Iyane THIAM s’était montré particulièrement clair sur ce qu’il considère comme les maux qui freinent le développement du sport sénégalais.

In texto les propos d’Ibrahima Iyane THIAM

Guidé par trois piliers essentiels la famille, l’éducation et le sport il affirme porter l’avenir de nombreux jeunes à travers son engagement. « Je dois défendre cela. Mon avis personnel n’a pas de sens. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui va développer le football sénégalais », déclarait-il.

Revenant sur les erreurs du passé, notamment celles de 2004, qu’il refuse de voir se répéter, il soulignait l’importance de préserver la stabilité du football national surtout que beaucoup de jeunes constituent l’avenir de demain. « Parmi les enfants que j’encadre aujourd’hui, certains représenteront peut-être le Sénégal demain », rappelait-il.

Selon lui, bâtir un football solide exige du temps, de la rigueur et des moyens financiers. Ces ressources dépendent en grande partie des performances de la sélection nationale et de sa participation aux grandes compétitions comme la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et la Coupe du monde. Il estimait ainsi qu’un éventuel changement à la tête de la Fédération sénégalaise de football nécessiterait une période d’adaptation pour la nouvelle équipe, alors que des échéances sportives majeures approchaient.

Pour Ibrahima Iyane THIAM, le moment est venu de dépasser les intérêts personnels afin de placer l’institution au cœur des priorités. « Si nous voulons gagner la Coupe du monde un jour, il faut que les gens se donnent la main. Mettons en avant le Sénégal. Nous allons vers les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde. Ce n’est pas le moment du changement », insistait-il.

Tout en précisant que ses propos ne remettaient nullement en cause les compétences des autres candidats, l’ancien international plaidait pour un rassemblement autour de l’intérêt supérieur du football sénégalais. « Je ne dis pas qu’ils ne sont pas bons, mais ils doivent unir leurs efforts. Le jugement doit porter sur les résultats ».

Concernant la participation du Sénégal à la coupe du monde, Ibrahima Iyane THIAM soutient: Malheureusement, le résultat de la participation de la sélection sénégalaise à cette Coupe du monde lui donne aujourd’hui raison. Parmi les nombreux écueils relevés figure notamment le changement du top management de la Fédération sénégalaise de football à un moment particulièrement inopportun, au regard des enjeux sportifs et institutionnels internationaux. Une décision dont les conséquences interrogent inévitablement la pertinence du timing et de la gouvernance ». concluait-il.