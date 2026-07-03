Des vidéos pornographiques retrouvés dans le téléphone de Boy Djinné

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Boy Djinné a été conduit hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour une affaire d’introduction de téléphones portables contenant une grande qualité de vidéos et photos pornographiques entre autres objets.

Après l’étape de son audition, les agents interpellateurs ont procédé à l’exploitation du téléphone Android de Baye Modou Fall. Ainsi, l’examen de l’application « galerie » a montré de nombreuses vidéos et photographies datant majoritairement en 2023. Une grande partie de ces contenus selon l’enquête est à caractère pornographique.

L’application « Wave », également installée sur le téléphone, a fait l’objet d’une analyse numérique qui n’a révélé aucun élément significatif, hormis deux dépôts d’argent d’un montant de 10.000 Cfa chacun provenant des numéros de téléphones identifiés aux noms de Samba Ndiaye et Cheikh et qui ont été transférés au cours de ce mois. L’enquête a aussi révélé que l’analyse numérique de l’application « WhatsApp », également installée sur le portable de Baye Modou Fall, a permis de constater que le mis en cause entretient des échanges fréquents avec des personnes se trouvant à l’extérieur. Les policiers ont quand-même déclaré que l’examen des conversations WhatsApp n’a révélé aucun élément présentant un intérêt particulier pour l’enquête. Il en est de même de l’application « Messagerie », dont l’analyse n’a permis de mettre en évidence aucun élément significatif.