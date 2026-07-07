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Sénégal : Diomaye dépose un recours au Conseil constitutionnel pour violation de la procédure de Révision de la Constitution

7 juillet 2026 Actualité

Le Président sénégalais, Diomaye Faye, a saisi le Conseil constitutionnel  pour dénoncer une «violation de procédure» lors de la proposition de révision de la Constitution adoptée par la majorité parlementaire (Pastef). Dans son récépissé de dépôt, le chef d’Etat a déclaré l’urgence de la situation. Les  sages ont donc huit (08) jours pour rendre un avis.

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