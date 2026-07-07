Audit de la FSF : ce que contient la lettre adressée à Sonko

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L’élimination du Sénégal en huitièmes de finale du Mondial 2026 a suscité un tollé dans le pays. Face aux interrogations, les députés pourraient bientôt passer au crible la gestion de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Une demande de mission d’audit parlementaire a en effet été déposée sur le bureau du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Le député El Hadji Guèye, qui préside la Commission Sport et Jeunesse, en est à l’origine.

« Nous comptons initier une mission d’audit parlementaire pour nous interroger sur les causes de cette contre-performance », a-t-il déclaré.

Si le Bureau donne son aval, la mission pourrait convoquer les dirigeants de la FSF, des cadres administratifs, des membres du staff technique et toute autre personne jugée utile.

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Son périmètre porterait exclusivement sur les volets administratifs et organisationnels : utilisation des fonds, composition de la délégation, gouvernance et éventuels dysfonctionnements. Les choix sportifs du sélectionneur ne seraient pas remis en cause.

Cette initiative parlementaire survient dans un climat de fortes tensions autour de la FSF. Avant même la compétition, le journaliste Mbaye Jacques Diop s’était alarmé de « délégations inutiles » et d’un manque de professionnalisme préjudiciable à la sélection.

La polémique a enflé après la révélation d’une violente altercation entre le milieu de terrain Pape Guèye et deux responsables fédéraux, survenue juste avant le huitième de finale, selon le journaliste Mbaye Sène.

Au lendemain de l’élimination, la Fédération avait imputé l’échec au seul sélectionneur Pape Thiaw. Une position dénoncée par Alioune Tine, du think tank Afrikajom Center, qui avait mis en garde contre la tentation de faire du technicien un bouc émissaire, rappelant que les contentieux liés aux primes et les affaires extra-sportives relevaient de la FSF, et non du banc de touche.