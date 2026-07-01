Onana : « Le Sénégal ne m’a jamais appelé »

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Né à Dakar, profondément attaché au Sénégal mais international belge, Amadou Onana, le milieu de terrain d’Aston Villa retrouvera mercredi les Lions de la Teranga en seizièmes de finale. À quelques jours de cette affiche, il est revenu sur son histoire avec le pays de ses origines, tout en révélant pourquoi il n’a jamais porté le maillot sénégalais.

Dans un entretien accordé à la FIFA, exploité par Senego, le joueur de 24 ans a livré une confidence sans détour : « Le Sénégal ne m’a jamais appelé. Jamais. » Une phrase qui met fin aux spéculations sur un éventuel choix entre les deux sélections.

International belge depuis les catégories U17, Amadou Onana explique que les Lions n’ont jamais manifesté d’intérêt à son égard, malgré ses racines sénégalaises. Son parcours international s’est donc naturellement construit avec les Diables Rouges.

Pourtant, son attachement au Sénégal demeure intact. Né à Dakar, il affirme avoir grandi avec la culture sénégalaise.

Lisez Senego sans publicité. Senego vit grâce à ses lecteurs, pas grâce aux annonceurs. Abonnez-vous : plus aucune publicité, sur le site comme sur l’application. « J’ai un lien très, très fort avec le Sénégal. Je suis un vrai Galsen. J’ai parlé le wolof avant de parler français. Le wolof, c’est ma langue maternelle. Je suis né à Dakar, toute ma famille vit là-bas, à part ma mère et mes frères et sœurs qui sont à Bruxelles. J’y vais une fois par an. C’est mon « reset ». Ça me recharge », confie-t-il sur le site de la Fifa visité par Senego.

Ce lien se traduit également par son soutien indéfectible aux Lions. Le milieu de terrain reconnaît qu’il suit régulièrement les rencontres de la sélection sénégalaise.

« Si tu demandes à ma mère, je suis toujours devant la télé dès que le Sénégal joue. J’ai tellement de potes qui jouent là-bas. Pendant la Coupe d’Afrique des Nations, j’étais comme un fou », raconte-t-il.

Avant même le début du Mondial, Amadou Onana avait d’ailleurs confié qu’il souhaitait éviter un affrontement contre le Sénégal.

« S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux. Mets-moi même la France, peu importe, mais ne me mets pas le Sénégal », avait-il déclaré dans une vidéo devenue virale.

Le destin en a décidé autrement. Qualifiée pour les seizièmes de finale après une victoire éclatante contre la Nouvelle-Zélande (5-1), la Belgique croisera finalement la route du Sénégal, repêché parmi les meilleurs troisièmes grâce à son large succès (5-0) face à l’Irak.

Ambassadeur de l’International Football Academy (IFA) de Tivaouane et amoureux revendiqué de la culture sénégalaise, Amadou Onana devra mettre de côté ses sentiments le temps d’un match. Sur la pelouse, il défendra les couleurs de la Belgique, même si une partie de son cœur continuera de battre pour le Sénégal.