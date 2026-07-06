Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
lions du senegal en vert

Tous les Lions ont déjà quitté les USA sauf les fédéraux

6 juillet 2026 Sport

La délégation officielle de l’équipe nationale du Sénégal ne regagnera Dakar que ce mardi 7 juillet, avec une arrivée prévue à 9 h 15, selon un communiqué publié dimanche par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Mais sur le terrain, la réalité est tout autre.

D’après Ibrahima Mboup, envoyé spécial de la RTS à Seattle, tous les Lions ont déjà quitté les États-Unis. En direct du « Journal télévisé » de 23 h, ce dimanche, le journaliste a indiqué que « tous les joueurs ont déjà quitté la Tanière. Ils sont partis par leurs propres moyens, par vagues successives, au cours des trois derniers jours ».

Qualifiant cette attente de « situation lassante », il a rappelé que le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde depuis le 1er juillet, soit cinq jours avant le retour officiel de la délégation. « Il ne reste plus que les officiels et les membres du staff technique », a-t-il précisé.

Concernant le voyage du retour, Ibrahima Mboup a expliqué que la délégation officielle effectuera un itinéraire reliant Seattle à Baltimore, avant de prendre un vol à destination de Dakar. Un trajet particulièrement long, comprenant plus de cinq heures de vol sur le premier segment — avec une éventuelle escale — puis environ huit heures entre Baltimore et la capitale sénégalaise.

Tags

Vérifier aussi

lions du senegal en vert

Le Sénégal peut se qualifier au 16e si…

Le Sénégal se retrouve dans une situation délicate au Mondial 2026, où il doit absolument …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved