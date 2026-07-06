Tous les Lions ont déjà quitté les USA sauf les fédéraux

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La délégation officielle de l’équipe nationale du Sénégal ne regagnera Dakar que ce mardi 7 juillet, avec une arrivée prévue à 9 h 15, selon un communiqué publié dimanche par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Mais sur le terrain, la réalité est tout autre.

D’après Ibrahima Mboup, envoyé spécial de la RTS à Seattle, tous les Lions ont déjà quitté les États-Unis. En direct du « Journal télévisé » de 23 h, ce dimanche, le journaliste a indiqué que « tous les joueurs ont déjà quitté la Tanière. Ils sont partis par leurs propres moyens, par vagues successives, au cours des trois derniers jours ».

Qualifiant cette attente de « situation lassante », il a rappelé que le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde depuis le 1er juillet, soit cinq jours avant le retour officiel de la délégation. « Il ne reste plus que les officiels et les membres du staff technique », a-t-il précisé.

Concernant le voyage du retour, Ibrahima Mboup a expliqué que la délégation officielle effectuera un itinéraire reliant Seattle à Baltimore, avant de prendre un vol à destination de Dakar. Un trajet particulièrement long, comprenant plus de cinq heures de vol sur le premier segment — avec une éventuelle escale — puis environ huit heures entre Baltimore et la capitale sénégalaise.