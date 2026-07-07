Affaire des 100 millions FCFA volés : Le verdict tombe pour le fils du magistrat

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Le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire du vol des 100 millions de FCFA dans la voiture d’un particulier à Dakar. Selon le quotidien Les Echos, le voleur principal, Amath Sarr, a été condamné le lundi 06 juillet à deux (02) ans de prison dont (06) mois ferme.

Concernant les autres poursuivis pour «recel», notamment Mamadou Lamine Sy (fils de magistrat), Saliou Sall et Seydou Ibrahima Souleymane Mbodj, le juge a été plus clément. Alors que le parquet sollicitait une peine d’un an dont six mois ferme, ils ont finalement écopé de six mois de prison dont un mois ferme. Par ailleurs, ils devront solidairement payer des dommages et intérêts fixés à 300 millions FCFA.

Pour rappel, les faits se sont déroulés le jeudi 18 juin 2026 au niveau du rond-point de Liberté 6, à Dakar. La victime, A. Ndiaye, venait de réaliser une transaction immobilière et transportait la somme de 100 millions de FCFA dans sa voiture, qu’il destinait à l’achat d’une villa à Grand-Dakar.

Le principal suspect, A. Sarr, un élève en mécanique automobile de 22 ans, a abordé la victime sous prétexte d’admirer son véhicule. Après avoir obtenu l’autorisation de monter à bord, il a volontairement laissé une portière entrouverte avant de s’éclipser. Il est revenu quelques instants plus tard pour dérober le sac contenant l’argent.

L’enquête menée par la Sûreté urbaine de Dakar a permis l’interpellation de quatre jeunes : A. Sarr, S. Sall, S. S. Mbodji et M. L. Sy. L’affaire a initialement suscité une vive polémique, car le suspect M. L. Sy est le fils d’un magistrat. Pour protéger ses complices, le jeune homme avait d’abord prétendu que les fonds appartenaient à son père. Il est finalement passé aux aveux, disculpant totalement le magistrat et confirmant que l’argent provenait bien du vol commis par son ami A. Sarr.