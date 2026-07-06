Koungheul/Libération du Maire de Koungheul: ses partisans en ordre de bataille

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Les populations de Koungheul vont dérouler un large plan d’actions qui consiste à faire libérer leur Maire Alioune Badara Ly en détention provisoire et ce, depuis bientôt 5 (cinq) mois. Cité dans une affaire liée au foncier, M.Ly séjourne à la MAC de Rebeuss. Ainsi, ces partisans croient dur comme fer qu’il ya une main politique dans ce dossier. Alors, ils comptent élever la voix, ce week-end pour le tirer d’affaire(s): » Trop,c’est trop! M.Alioune Badara Ly n’a rien à se reprocher. Il détient les preuves de son inculpabilité.

Pourquoi le retenir en prison? Pourquoi cet acharnement qui ne dit pas son nom? Le Bambouck et, particulièrement les populations de Koungheul, ont besoin de leur Maire. Sa place est dehors et non à la prison », lance d’un ton rageux, un proche du Maire de la capitale du Bambouck. Et il lance un appel à tous les militants et sympathisants de Badou Ly: »Nous appelons tous les militants, sympathisants, membres de la société civile comme de mouvements citoyens, bref, toute personne éprise de justice et d’équité à venir prendre part à notre face-à-face avec les médias pour réclamer la libération de Alioune Badara Ly. Il est un vaillant bienfaiteur de notre chère localité. Depuis son arrivée à la tête de notre municipalité, il a abattu un travail formidable et a, en même temps, posé les jalons pour le développement socio-

économique de Koungheul ».

Et les inconditionnels de ABL d’interpeler le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye: »Nous avons confiance en notre justice. Le Maire Badou Ly n’est pas un bandit. Il ne mérite donc pas ce sort à lui résever. Nous invitons alors le Président Diomaye pour qu’il intervienne afin de lui faire rentrer dans ses droits. Nous le réaffirmons encore une fois: sa place n’est pas à Rebeuss. Des dossiers urgents et utiles à ses mandants l’attendent », a fait savoir un de ses partisans.