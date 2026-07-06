Mamady Thiam, maire de Kahene : « Notre choix d’accompagner le Président est libre, sans aucune contrainte »

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Face aux accusations de ralliements forcés ou opportunistes, le maire de Kahene et membre de la coalition Diomaye Président, Mamady Thiam, brise le silence. Dans une mise au point ferme, l’édile local réaffirme l’indépendance des élus locaux et justifie son choix par une volonté pragmatique de développement territorial.

À la suite des déclarations du député Abdou Mbow suggérant que certains élus auraient été contraints de rejoindre la mouvance présidentielle, la réplique ne s’est pas fait attendre. Mamady Thiam, maire de Kahene, a tenu à clarifier la position des magistrats locaux ayant choisi d’intégrer la coalition Diomaye Président. Pour lui, il ne s’agit en aucun cas d’une décision subie, bien au contraire.

« C’est un libre choix. Nous avons adhéré parce que nous avons jugé nécessaire d’accompagner Son Excellence le Président », a-t-il martelé, balayant d’un revers de main toute idée de pression politique.

Loin des calculs politiciens, le maire de Kahene inscrit sa démarche dans une logique de résultats pour ses administrés. Selon lui, la proximité et la collaboration directe avec le chef de l’État sont des leviers indispensables pour concrétiser les projets de développement dans les terroirs.

« Nous pensons qu’en étant à ses côtés, il y aura plus de réalisations dans nos localités. Nous avons été élus pour soulager et accompagner nos populations », rappelle-t-il. Pour Mamady Thiam, ceux qui évoquent des « contraintes » méconnaissent profondément la nature et la légitimité du mandat local.

« Qu’est-ce qu’un maire dans sa localité ? Le maire est élu au suffrage universel direct. Il n’a besoin d’aucune contrainte pour faire ses choix. »

Au-delà de la gestion municipale actuelle, l’engagement de Mamady Thiam s’inscrit également dans la structuration du paysage politique futur. Il salue notamment la création prochaine du parti politique du Président, qu’il qualifie d’« instrument très important » pour les échéances à venir.

Pour le maire de Kahene, cette nouvelle force politique permettra de consolider la légitimité du chef de l’État et de faire de lui un « interlocuteur vraiment valable » au lendemain des élections locales et pour les scrutins futurs. Une manière de clore le débat sur les motivations des élus territoriaux et de tourner définitivement les regards vers l’action.

Au-delà de la vision présidentielle, Mamady Thiam a tenu à rendre un vibrant hommage à la gestion de cette dynamique unitaire. Il a ainsi exprimé sa profonde gratitude envers la superviseure générale, le Dr Aminata Touré.

Selon lui, le discours de cette dernière a su rassurer pleinement les élus locaux, les confortant dans leur décision de répondre positivement à l’appel pour accompagner le chef de l’État.