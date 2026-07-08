Bambey/Finale Zone 12 de Lambaye : l’ASC Jambar de Mbalmy s’impose devant l’ASC Deggo de Keur Bara

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La grande Finale de la Zone 12 de Lambaye s’est jouée ce dimanche au Stade municipal de Bambey.

Elle a ainsi mis aux prises les ASC Jambar de Mbalmy et Deggo de Keur Bara. Au terme d’un match âprement disputée, les Jambars de Mbalmy ont finalement pris le dessus et ce, au terme d’une séance de tirs au but pour la catégorie seniors.

Pour les juniors, l’ASC Koul Mbol est sortie victorieuse devant celle Avenir de Lambaye Dakhar sur un score de 2-O. Parrainée par M.Mor Fassa Ndiaye, digne fils de la localité, par ailleurs, Coordonnateur départemental du parti la Marche des Territoires/Andu Nawlé, cette fête de la jeunesse sportive du Baol a connu une mobilisation record.

Le parrain du jour comblé, a vivement salué le fair-play des équipes protagonistes non sans remercier les organisateurs de cet événement, notamment,le Président de la Zone 12 M. Abdou DIOP pour le choix porté sur sa modeste personne. Mor Fassa Ndiaye, Directeur de Cabinet du député-Maire de la Commune de Malicounda

(Mbour), M.Maguette Sène, a également mis le moment à profit pour décliner son ambition de briguer la Mairie de la Commune de Lambaye

(dép.Bambey) lors des prochaines élections municipales. Il a, à cette occasion, lancé un vibrant appel à la jeunesse pour le développement de la Commune.

Rappelons qu’au cours de cette Finale de la Zone 12, les vainqueurs comme les vaincus ont tous reçu des trophées( jeux de maillot, ballons,coupes, etc.) ainsi que enveloppes financières importantes.