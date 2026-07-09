Recasement des pro-Sonko : Sokhna Ndiaye, cadre de Pastef et de Moncap, sonne la révolte

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Le recasement des anciens ministres proches de de l’ex Premier ministre, Ousmane Sonko, à l’Assemblée nationale, dont il préside actuellement les destinées, met le feu dans les panels du Pastef où les dénonciations foisonnent. Sokhna Ndiaye, cadre du Pastef en France, parle d’un mercato politique assimilable à un clanisme qui met sur la touche d’autres patriotes compétents et méritants.

Spécialiste de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle en France, membre de Moncap/France et du Pastef depuis 2017, consultante et stratège en organisation, Sokhna, en réserve de sa patrie, avait mis en veilleuse ses activités professionnelles pour lancer CALF, une initiative philanthropique en soutien des étudiants sénégalais de l’extérieur.

Son propos indigné est conforté par M. N., un autre membre du Pastef qui, lui, menace de quitter le panel. Comme eux, beaucoup de cadres, qui avaient abandonné leurs postes dans la diaspora pour soutenir le projet, se désolent du gâteau à partager entre copain qu’est devenu Pastef.

Ces frustrations qui suintent des instances du Pastef sont concomitantes aux alertes de Madiambal Diagne dans un Tweet sur des doublons salariaux ; les anciens ministres de Sonko gardant leurs émoluments au moins 6 mois après leur départ du gouvernement.

Dans les panels, la houle est à l’aune de la tempête qui mine Pastef où les patriotes authentiques dénoncent le favoritisme qui est aux antipodes du jub, jubal, jubanti.

Du rififi en téléchargement…

Par Elimaan Mboyo