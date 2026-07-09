Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Ousmane Sonko DPG

Assemblée : Sonko étoffe son cabinet avec d’ex-ministres

9 juillet 2026 Actualité

Le cabinet du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est désormais connu. Plusieurs de ses membres ont déjà exercé des responsabilités au sein de l’exécutif durant la période où Ousmane Sonko occupait les fonctions de Premier ministre, entre 2024 et 2026.

Marie Rose Faye a été nommée directrice de cabinet du président de l’Assemblée nationale.
Dix conseillers spéciaux complètent également cette équipe. Il s’agit de Daouda Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarre, Khady Diéne Gaye, Alioune Sall, Maïmouna Dièye, Amadou Chérif Diouf, Fatou Diouf, Alpha Ba, Ibrahima Thiam et Sidy Alpha Ndiaye.

Cette nouvelle équipe est chargée d’accompagner le président de l’Assemblée nationale dans l’exercice de ses fonctions et la mise en œuvre de ses missions institutionnelles.

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CABINET DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE OUSMANE SONKO

Directrice de Cabinet
Marie Rose Khady Fatou FAYE

Conseillers spéciaux

1. Daouda NGOM
2.Amadou Moustapha Ndieck SARRE
3. Khady Diéne GAYE
4. Alioune SALL
5. Maimouna DIEYE
6. Amadou Chérif DIOUF
7. Fatou DIOUF
8. Alpha BA
9. Ibrahima THIAM
10. Sidy Alpha NDIAYE

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 07 08 a 16.13.44

Tribunal de Pikine-Guédiawaye : dans les coulisses du procès de l’enseignant Abdoulaye Sy, accusé de viols répétés

Dans la banlieue de Dakar, la chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye a été le théâtre d’un …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved