Nettoiement : les concessionnaires alertent sur un risque d’insalubrité faute de paiement de leurs créances

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Le Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal a averti qu’un retard persistant dans le règlement de ses créances par la SONAGED pourrait compromettre la continuité du service public de nettoiement et exposer les populations à une dégradation du cadre de vie et de la salubrité publique.

Dans un communiqué parvenu à l’APS, le Collectif affirme que les ressources destinées au paiement des concessionnaires sont disponibles depuis le mois de mai 2026, précisant que les retards constatés « ne sont donc pas imputables à l’État », mais à l’absence de décaissement par la SONAGED.

Selon le document, cette situation met les entreprises concessionnaires dans une situation financière difficile, alors même qu’elles poursuivent leurs activités afin d’assurer la continuité du service public « dans un esprit de responsabilité ».

Le Collectif appelle ainsi la Direction générale de la SONAGED à « procéder sans délai au règlement des créances dues afin de préserver la continuité du service et la salubrité publique ».

Tout en réaffirmant son attachement au dialogue, il prévient qu’il se réserve le droit d’engager « toute action légale et concertée » pour défendre les intérêts des entreprises concessionnaires et de leurs travailleurs si cette situation venait à perdurer.

Les concessionnaires estiment qu’une absence de règlement rapide des créances pourrait avoir des conséquences sur les opérations de collecte des déchets, avec un risque de détérioration du cadre de vie des populations.