Pour sa libération, Amara a versé 30 millions à Diawara

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Amara Traoré a été arrêté mardi dernier pour escroquerie foncière portant sur 40 millions de francs CFA.

Sa victime ? L’ancien défenseur des Lions Souleymane Diawara. Libération, qui donne l’information, précise que pour quitter la Section de recherches de la gendarmerie, le mis en cause a versé 30 millions au plaignant, s’engageant à s’acquitter du reliquat dans un mois.

Dans sa plainte, reprise par le journal, Souleymane Diawara déclare avoir remis à Amara Traoré le montant en question pour l’achat d’un terrain. Les années sont passées et le technicien n’a pas mis le terrain à disposition ni remboursé l’argent. «Il prétendait avoir remis l’argent à son frère décédé depuis 2013», souligne Libération.