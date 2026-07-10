PASTEF-Cameroun : Les militants de Yaoundé mobilisés autour du « Projet » en présence d’El Hadji Bamaro Dramè

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En marge d’une mission officielle à Yaoundé, une délégation de PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) a rencontré les membres du bureau de la coordination locale au Cameroun. Un moment fort marqué par le renforcement des liens avec la diaspora et la réaffirmation des ambitions du parti pour le Sénégal.

La flamme patriotique ravivée au Cameroun

Cette rencontre, à laquelle a activement pris part El Hadji Bamaro Dramè , s’est déroulée dans une atmosphère de forte communion et de fraternité. Ce fut l’occasion pour la délégation de transmettre aux militants basés au Cameroun les salutations chaleureuses du leader du parti, le Président Ousmane Sonko. Ce message a été accueilli comme une source d’inspiration continue, illustrant un leadership qui résonne désormais bien au-delà des frontières sénégalaises.

Au cœur des discussions : le bilan des activités de la coordination camerounaise, les défis logistiques et politiques à relever, ainsi que les perspectives d’avenir pour la formation politique. La détermination, le sens aigu de l’organisation et l’engagement indéfectible des militants locaux pour le « Projet » ont été particulièrement salués.

« Partout où vivent des Sénégalais, la flamme du patriotisme demeure vivante », a rappelé un membre de la délégation, soulignant que la diaspora reste un levier incontournable pour porter haut les valeurs de souveraineté, de justice, de transparence et de bonne gouvernance.

Des remerciements appuyés

À l’issue des échanges, les représentants de PASTEF ont tenu à remercier chaleureusement la section Cameroun pour la qualité de son accueil et sa disponibilité constante. Cette rencontre de Yaoundé confirme la mobilisation intacte de la diaspora sénégalaise, pleinement engagée dans la consolidation de l’idéal collectif du parti.