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​Rebondissement dans l’affaire des téléphones de Farba Ngom

10 juillet 2026 Société

L’agent pénitentiaire Serigne Abdou Aziz Guèye, interpellé dans le cadre de l’enquête menée par la Section de recherches (SR) après la découverte de deux téléphones portables dans la cellule de Farba Ngom, alors détenu au Pavillon spécial, a bénéficié d’une liberté provisoire.

Poursuivi pour « corruption et introduction frauduleuse d’objets prohibés en milieu carcéral », Serigne Abdou Aziz Guèye demeure toutefois en détention, malgré la décision du magistrat instructeur.
D’après le journal Libération, le parquet a en effet interjeté appel de l’ordonnance de mise en liberté provisoire. Son sort est désormais entre les mains de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, qui devra se prononcer sur ce recours.

Pour rappel, dans cette même affaire, la Chambre d’accusation avait précédemment annulé les procès-verbaux d’interrogatoire et d’arrestation de Farba Ngom, ainsi que le réquisitoire supplétif du parquet. Elle avait ordonné le retrait de ces actes du dossier et leur classement au greffe de la Cour d’appel, avant de renvoyer le dossier devant le doyen des juges pour la poursuite de l’instruction.

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