Départ de Gakou vers Pastef: ses ex-camarades du « Grand Parti » annoncent la poursuite de l’aventure

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Le départ d’El Hadji Malick Gakou vers Pastef ne semble pas sonner le glas de son mouvement politique dénommé le « Grand Parti ». Réunis en urgence, les responsables de la formation issus de 30 départements du Sénégal ont décidé de maintenir les structures du parti et de poursuivre leur engagement politique, désormais sans leur ancien leader.

Pour les responsables présents à cette rencontre, la décision d’El Hadji Malick Gakou de rejoindre les rangs de Pastef vaut démission de son parti. Une position assumée par les instances restées en place, qui entendent désormais poursuivre « l’aventure tous ensemble ».

« Nous avons constaté que le président est allé rejoindre le Pastef. Donc, dans ce cas-là, nous considérons qu’il a acté sa démission du parti », a déclaré Pape Médoune Sow au micro d’iRadio.

La direction restreinte de la formation s’est ainsi réunie avec les responsables départementaux afin de tirer les conséquences de cette décision. La rencontre a rassemblé des représentants venus de différentes régions du pays.

Selon Pape Médoune Sow, la mobilisation témoigne de l’ancrage territorial du parti. « Tous ces responsables départementaux […] représentent […] 30 départements qui sont couverts », a-t-il souligné.

Le responsable reconnaît toutefois que certains départements ont choisi de suivre El Hadji Malick Gakou dans son rapprochement avec Pastef. Il assure néanmoins que la majorité des structures représentées lors de la réunion ont fait le choix de rester et de poursuivre leur engagement au sein de la formation.

« Les 30 départements du parti que nous sommes ici avons décidé de poursuivre l’aventure », a-t-il affirmé.

Le parti entend donc désormais tourner la page du leadership d’El Hadji Malick Gakou et s’appuyer sur ses structures restantes pour maintenir son activité politique sur le terrain.