Affaire Nogaye Thiam « Bété Bété » et Cie : de nouvelles révélations

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Seneweb avait levé le lièvre concernant l’arrestation de l’actrice Ndèye Ndao Thiam, connue sous le nom de « Nogaye » dans la série Bété Bété, de ses deux copines et de deux hommes, à la suite d’une soirée festive à l’hôtel Pullman qui s’est terminée à la gendarmerie. Dans son édition de ce samedi, Libération apporte des détails accablants sur le dossier qui a conduit tout le groupe en prison.

Tout commence le 1er septembre, lorsque l’homme d’affaires Sidi Mouhamed (35 ans) se présente à la brigade de Thionk pour signaler le vol de sa montre Rolex Oyster, estimée à 11 872 dollars, soit environ 7,2 millions de francs CFA. Selon le journal, le plaignant expliquait avoir passé la nuit du 28 au 29 août au Pullman Dakar, dans les chambres 325 et 206, en compagnie de son ami Abou Daffé (32 ans), de la femme d’affaires Fatou Diallo dite « Fafa » (30 ans), de l’étudiante Aïssatou Goudiaby (24 ans) et de l’actrice Ndèye Ndao Thiam (28 ans). C’est dans ces circonstances que la montre s’est volatilisée.

L’enquête a basculé lorsque les gendarmes ont exploité les images de la vidéosurveillance de l’établissement. D’après Libération, les caméras montraient des séquences du groupe en train de consommer du gaz hilarant au moyen de ballons. La perquisition effectuée le 2 septembre au domicile de « Fafa », situé aux Mamelles, s’est révélée déterminante : les enquêteurs y ont saisi 6 bonbonnes de protoxyde d’azote déjà utilisées et 10 ballons.

Lors des auditions rapportées par le quotidien d’information, les trois femmes ont désigné Abou Daffé comme le fournisseur de la substance, commandée via un livreur. Si l’actrice « Nogaye » a affirmé s’être limitée à « une seule prise » en raison de maux de ventre, « Fafa » a reconnu une consommation collective à cinq.

Abou Daffé et Sidi Mouhamed ont, quant à eux, nié les faits qui leur sont reprochés. Fatou Diallo aurait par ailleurs proposé 600 000 F CFA au plaignant pour qu’il retire sa plainte.