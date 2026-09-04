Faux médecins et ordonnances Google à la LONASE : la direction suspend deux responsables du Centre médical

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L’Intersyndicale des travailleurs de la LONASE (SATRAL/SNECCS-CNTS) a révélé de graves irrégularités concernant le personnel d’encadrement du Centre médical du travail de l’entreprise.

​Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Intersyndicale indique avoir mené des vérifications après des plaintes répétées des agents sur la qualité des soins. Il en ressort que le Directeur du centre « n’est pas médecin parce qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins ». De plus, le Chef du Service des soins curatifs, recruté comme infirmier d’État, « n’a pas terminé ses études » et « recourt à google pour prescrire des ordonnances ».

​La tension est montée d’un cran ce mercredi 2 septembre 2026, lorsqu’une évacuation médicale d’urgence a été nécessaire. L’épouse d’un employé a dû être transférée « de justesse à la clinique de l’Amitié suite à des complications liées à une prise en charge inadaptée ».

​Saisie dans la foulée, la Direction générale de la LONASE a immédiatement pris « des mesures conservatoires consistant à suspendre immédiatement les prestations de ces deux agents ». En attendant le dénouement de l’affaire, le personnel et leurs ayants droit ont été réorientés vers des structures médicales partenaires.