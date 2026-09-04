​Touba : un enfant de 12 ans retrouvé mort dans les eaux pluviales

D’après L’Observateur, disparu la veille, Galass Dièye, élève dans une école coranique, faisait l’objet d’intenses recherches menées par ses proches et les riverains. Son corps a finalement été découvert dans l’après-midi de jeudi, flottant dans les eaux pluviales. Alertés, les sapeurs-pompiers ont repêché la dépouille sous les yeux de nombreux habitants, plongés dans la tristesse et la consternation.
Le corps du jeune garçon a ensuite été transporté à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Une enquête a été ouverte par les forces de défense et de sécurité afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie qui a profondément affecté la population de Touba.