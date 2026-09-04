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SOKHNA AIDA DIALLO

« Offense au chef religieux…. » : une plainte annoncée contre Aïda Diallo

4 septembre 2026 Actualité

Sokhna Mame Khary Mbacké a annoncé, ce vendredi, une plainte contre Aida Diallo pour « offense au chef religieux, offense à Serigne Saliou et offense à Serigne Touba Ahmadou Bamba ».

« La décision que nous avons pris, (nous les petits-fils de Serigne Touba), c’est de porter ce différend avec Aida Diallo devant la justice. Nous sommes dans un état de droit et nous allons traduire Aida devant la justice pour offense au chef religieux, offense à Serigne Saliou et offense à Serigne Touba Ahmadou Bamba. Nous allons porter plainte contre elle », a-t-elle déclaré dans l’émission Rfm matin.

Très en verve, elle affirme qu’ils (Ndlr : petits-fils de Serigne Touba) ont constitué leur pool d’avocat et ils vont ester en justice.

« Qu’elle lâche Serigne Touba et la voie du mouridisme puisqu’elle ne peut respecter le « Ndigueul » », a-t-elle pesté.

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