Débat sur la dette : Marie Rose Faye apporte un démenti catégorique aux propos d’Abdourahmane Diouf

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La polémique autour de la restructuration de la dette sénégalaise se poursuit de plus belle. Lors du point de presse de Pastef-Les Patriotes consacré à l’actualité économique et financière, notamment à la question de la dette cachée et de son traitement, Marie Rose Faye a vivement réagi aux récentes déclarations de l’ancien ministre Abdourahmane Diouf.

Ce dernier avait affirmé qu’Ousmane Sonko avait donné son accord pour la restructuration de la dette, relançant ainsi le débat sur les discussions qui auraient précédé l’annonce du nouvel accord technique conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).

« À aucun moment on n’a parlé de restructuration en Conseil des ministres »

Prenant la parole lors de ce face-à-face avec la presse, la responsable de Pastef a fermement contesté les propos de l’ancien ministre.

« Ce qu’il a dit tend à faire croire qu’il s’agit d’une restructuration. J’ai vraiment honte. J’ai été ministre de la République et je n’aurais jamais pensé qu’une personne puisse atteindre ce niveau d’indignité », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la question d’une quelconque restructuration de la dette n’a jamais été mise sur la table lors des réunions gouvernementales. « À aucun moment on n’a parlé de restructuration en Conseil des ministres », a-t-elle insisté.

Dénonciation de déclarations mensongères et critique du gouvernement

Marie Rose Faye a également exprimé son inquiétude face à la multiplication des sorties qu’elle juge mensongères dans l’espace public.

« Une personnalité publique ne doit pas adopter certains comportements. J’ai vraiment honte. Voir autant de mensonges, cela fait peur », a-t-elle déploré, estimant que les responsables publics devraient se concentrer sur les priorités et les difficultés quotidiennes des populations plutôt que de s’enfermer dans des querelles politiques.

Dans la foulée, elle s’en est prise au fonctionnement de l’équipe gouvernementale actuelle, dénonçant l’attitude de certains membres du cabinet. « Nous avons des autorités qui sont là, des ministres qui ne travaillent pas, qui insultent et font tout autre chose que de s’occuper des priorités, à savoir sortir la population de ses difficultés », a-t-elle asséné.

Cette sortie au vitriol intervient au moment où la gestion de la dette publique et la situation financière du Sénégal demeurent au cœur des débats politiques nationaux.