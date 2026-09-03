Soirée privée au Pullman, Rolex à 10 millions et « ballon » : Nogaye Thiam « Bété Bété», ses deux copines et deux hommes arrêtés

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C’est une soirée festive à l’hôtel Pullman qui s’est terminée à la gendarmerie. Une plainte pour vol a révélé la consommation de drogue. L’actrice Ndèye Thiam, connue sous le nom de « Nogaye » dans la série « Bété Bété », ses deux copines et deux hommes, dont un Mauritanien, sont en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Thiong.

Selon les informations exclusives de Seneweb, les faits remontent au week-end dernier et se sont déroulés à l’hôtel Pullman. Nogaye et ses deux amies avaient été invitées par le Mauritanien Sidy et l’un de ses amis, pour une soirée privée. Les filles ont passé le VSD à l’hôtel avec les deux hommes.

Mais à leur départ, Sidy a constaté la disparition de sa montre de marque Rolex, dont il estime la valeur à 10 millions F CFA. Il a alors soupçonné Nogaye et ses copines d’être à l’origine du vol. Il porte plainte à la gendarmerie.

Au cours des investigations, les gendarmes ont découvert un autre élément. Il s’agit d’une consommation de drogue appelée « ballon » au cours de la soirée. Entendues, Ndèye Thiam et ses deux copines ont catégoriquement contesté les accusations de vol. Elles ont toutefois reconnu avoir consommé de la drogue avec les deux hommes au cours de la fête. Ces déclarations ont poussé les gendarmes à orienter l’enquête sur la détention et l’usage de stupéfiants.

C’est ainsi que les cinq protagonistes ont été placés en garde à vue à la brigade de Thiong. Ils seront conduits demain devant le parquet de Dakar.