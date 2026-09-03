Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 09 03 a 15.20.08

Soirée privée au Pullman, Rolex à 10 millions et « ballon » : Nogaye Thiam « Bété Bété», ses deux copines et deux hommes arrêtés

3 septembre 2026 Actualité

C’est une soirée festive à l’hôtel Pullman qui s’est terminée à la gendarmerie. Une plainte pour vol a révélé la consommation de drogue. L’actrice Ndèye Thiam, connue sous le nom de « Nogaye » dans la série « Bété Bété », ses deux copines et deux hommes, dont un Mauritanien, sont en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Thiong.

Selon les informations exclusives de Seneweb, les faits remontent au week-end dernier et se sont déroulés à l’hôtel Pullman. Nogaye et ses deux amies avaient été invitées par le Mauritanien Sidy et l’un de ses amis, pour une soirée privée. Les filles ont passé le VSD à l’hôtel avec les deux hommes.

Mais à leur départ, Sidy a constaté la disparition de sa montre de marque Rolex, dont il estime la valeur à 10 millions F CFA. Il a alors soupçonné Nogaye et ses copines d’être à l’origine du vol. Il porte plainte à la gendarmerie.

Au cours des investigations, les gendarmes ont découvert un autre élément. Il s’agit d’une consommation de drogue appelée « ballon » au cours de la soirée. Entendues, Ndèye Thiam et ses deux copines ont catégoriquement contesté les accusations de vol. Elles ont toutefois reconnu avoir consommé de la drogue avec les deux hommes au cours de la fête. Ces déclarations ont poussé les gendarmes à orienter l’enquête sur la détention et l’usage de stupéfiants.

C’est ainsi que les cinq protagonistes ont été placés en garde à vue à la brigade de Thiong. Ils seront conduits demain devant le parquet de Dakar.

Tags

Vérifier aussi

palais de justice pikine guediawaye tribunal

Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Les TikTokeuses « Jessica », « Rox » et « Narou » placées sous mandat de dépôt

  Déférées ce jeudi devant le procureur Salou Dicko, les TikTokeuses Khadidiatou Kébé, alias « …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved