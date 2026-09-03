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Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Les TikTokeuses « Jessica », « Rox » et « Narou » placées sous mandat de dépôt

3 septembre 2026 Actualité

 

Déférées ce jeudi devant le procureur Salou Dicko, les TikTokeuses Khadidiatou Kébé, alias « Jessica », Rokhaya Fall, dite « Rox », et « Narou » ont été placées sous mandat de dépôt. Selon les informations exclusives de Seneweb, elles seront jugées mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour propos contraires aux bonnes mœurs et injures publiques.

 

Les trois femmes ont été arrêtées par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Pourtant, après leur confrontation, les protagonistes avaient décidé d’enterrer la hache de guerre, s’étant désistées et ayant retiré leurs plaintes respectives. Cela n’a pas empêché le procureur Dicko de les placer sous mandat de dépôt.

Les prévenues ont été assistées par Mes Aboubacry Barro, Arona Bass, Alphonse Faye, Takha Cissé, Alioune Sawaré et El Hadji Diouf, qui les défendront devant le tribunal.

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